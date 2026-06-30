Москва30 июнВести.Росстат продолжит публиковать статистку цена на бензин и дизельное топливо. Так в ведомстве прокомментировали распоряжение кабмина от 25 июня, исключающее пункт из федерального плана статистики, пишут "Ведомости".
В Росстате указали, что федеральный план статистических работ актуализируется регулярно и, в частности, с начала года из него убрали 47 позиций и включили 10.
Как отмечается в материале издания, Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен и статистика цен на нефтепродукты за 23-29 июня 1 июля.