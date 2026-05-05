Депутат Судзуки подчеркнул разницу в силе между Москвой и Киевом Японский депутат Судзуки сравнил Россию с екодзуной

Москва5 мая Вести.Россия значительно сильнее, чем Украина. Об этом заявил депутат палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки во время встречи с журналистами. Он сравнил Российскую Федерацию с екодзуной. Этим термином называют борцов сумо, которые достигли наивысшего ранга.

Парламентарий добавил, что в Японии существует выражение "не знать своих пределов". Говоря о Киеве, депутат указал на самый разумный курс – действовать в соответствии со своими возможностями.

Если Россия – это екодзуна, то что тогда Украина? Если сравнивать, разве соотношение сил не значительно слабее? подчеркнул Судзуки

Ранее Судзуки также назвал Россию великой державой. Он отметил способность страны обеспечивать себя всем необходимым, а также психологическую устойчивость граждан.