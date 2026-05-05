Москва5 маяВести.Россия значительно сильнее, чем Украина. Об этом заявил депутат палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки во время встречи с журналистами. Он сравнил Российскую Федерацию с екодзуной. Этим термином называют борцов сумо, которые достигли наивысшего ранга.
Парламентарий добавил, что в Японии существует выражение "не знать своих пределов". Говоря о Киеве, депутат указал на самый разумный курс – действовать в соответствии со своими возможностями.
Если Россия – это екодзуна, то что тогда Украина? Если сравнивать, разве соотношение сил не значительно слабее?подчеркнул Судзуки
Ранее Судзуки также назвал Россию великой державой. Он отметил способность страны обеспечивать себя всем необходимым, а также психологическую устойчивость граждан.