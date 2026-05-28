Представители 10 компаний были готовы посетить РФ вместе с чиновниками Японии

Стало известно об участии представителей японского бизнеса во встречах в России Представители 10 компаний были готовы посетить РФ вместе с чиновниками Японии

Москва28 мая Вести.Представители 10 крупных японских компаний, в том числе из сферы энергетики, обсуждали возможность прилететь в Россию совместно с чиновниками Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, а также МИД страны, побывавших в Москве 26–27 мая.

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с процессом подготовки этой поездки.

По словам собеседника агентства, среди компаний, которые рассматривали вопрос об участии в визите, были Mitsui, Mitsubishi, Marubeni, Itochu, Mitsui O. S. K. Lines, Komatsu, Toyo Engineering, Chiyoda, Canon и Iida Group Holdings.

Помимо них, в поездке могли принять участие представители Японского банка для международного сотрудничества и Японской организации развития внешней торговли (JETRO).

В Министерстве экономики, торговли и промышленности страны подтвердили, что "на некоторых встречах присутствовали представители японских компаний", однако их названия не уточнялись.

Представитель Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн) также сообщил агентству об участии в поездке в Россию своего представителя.

Руководитель отдела по делам России, Центральной Азии и Кавказа японского экономического ведомства Хидэхико Исии заявил, что на переговорах с российскими коллегами был поднят вопрос "об улучшении условий ведения бизнеса" для японских компаний, продолжающих работать в РФ.

Однако он отметил, что обсуждения новых форм экономического сотрудничества, а также проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", в которых участвуют японские компании, не было.

Тема снятия санкций на встречах не поднималась, сообщил, в свою очередь, заместитель главы европейского департамента МИД Японии Масаки Исикава.

Ранее агентство Kyodo сообщало, что Токио рассчитывает на экономическое сотрудничество с Москвой после завершения украинского конфликта.

Комментируя ситуацию, Минэкономики Японии опровергло информацию СМИ о намерениях расширить сотрудничество с российской стороной.