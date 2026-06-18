Москва18 июн Вести.Поставки палладия из России в Италию подскочили в апреле 2026 года в 2,5 раза в годовом выражении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Евростат.

Так, в апреле Италия импортировала из России палладия на 63 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в апреле 2025 года​​​. В марте поставки приостановились, а в феврале достигли максимальных с апреля 2023 года 65,8 млн евро.

В целом, в январе-апреле Италия купила у России палладия на 180,4 млн евро, что в 1,8 раза больше, чем в январе-апреле 2025 года.

Последние несколько лет Италия остается единственной страной Евросоюза (ЕС), которая закупает российский необработанный палладий.

До 2024 года российский палладий покупали Германия, Испания, Ирландия и другие страны ЕС.