Москва19 мая Вести.Евросоюз планирует заменить природный газ коровьим навозом в качестве источника для производства удобрений. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что в Европе большую часть удобрений производят из импортируемого газа. Однако с 2022 года Еврокомиссия предложила постепенно отказаться от такого производства.

По данным Politico, 19 мая ЕК планирует представить план по обеспечению снабжения экономики блока удобрениями. Среди предложенных мер – расширение использования отходов фермерских хозяйств.

Ряд политиков и лоббистов недовольны планом Еврокомиссии. Например, депутат Европарламента, член комитета по сельскому хозяйству Герберт Дорфманн отметил, что "навоз может быть частью решения, но он никогда не заменит удобрения на основе мочевины и азота".

В свою очередь представитель Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров Испании Хосе Мариа Кастилья заявила изданию, что у европейских фермеров нет времени ждать появления долгосрочных дорожных карт, когда стоимость производства растет на фоне сокращения мощностей по выпуску удобрений.

При этом в ЕК из-за политических разногласий не собираются приостанавливать пошлины на импорт удобрений из РФ и Белоруссии.

Ранее Международный валютный фонд, Всемирный банк и Международное энергетическое агентство заявили, что мировые цены на топливо и удобрения после завершения конфликта на Ближнем Востоке будут оставаться высокими еще длительный период времени.