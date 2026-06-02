Пашинян заявил об отправке в ЕС первой партии армянских цветов и овощей Пашинян заявил, что Армения отправила в ЕС первую партию армянских роз и овощей

Москва2 июн Вести.Армения отправила в Европейский союз первую партию роз и овощей. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе предвыборной агитационной кампании.

При этом глава армянского правительства не уточнил, о каких именно странах идет речь.

В ЕС и так далее... Первая партия роз и овощей уже выехала, когда доедет, тогда и скажу, в какую страну. Ни одна продукция не останется сказал Пашинян, которого цитирует ТАСС

Политик добавил, что Армения экспортирует свою продукцию не только в ЕС, но и в другие страны.

Ранее министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что республика намерена нарастить экспорт продукции в ЕС в 4-5 раз к концу текущего года.

2 июня стало известно, что Россельхознадзор ограничивает ввоз на территорию России семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. До этого ведомство заявило об ограничении на ввоз со 2 июня косточковых плодов и винограда из Армении.