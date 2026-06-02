Москва2 июнВести.Армения отправила в Европейский союз первую партию роз и овощей. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе предвыборной агитационной кампании.
При этом глава армянского правительства не уточнил, о каких именно странах идет речь.
В ЕС и так далее... Первая партия роз и овощей уже выехала, когда доедет, тогда и скажу, в какую страну. Ни одна продукция не останетсясказал Пашинян, которого цитирует ТАСС
Политик добавил, что Армения экспортирует свою продукцию не только в ЕС, но и в другие страны.
Ранее министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что республика намерена нарастить экспорт продукции в ЕС в 4-5 раз к концу текущего года.
2 июня стало известно, что Россельхознадзор ограничивает ввоз на территорию России семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. До этого ведомство заявило об ограничении на ввоз со 2 июня косточковых плодов и винограда из Армении.