В ЕС пообещали Армении 50 млн евро на фоне экспортных ограничений РФ Фон дер Ляйен пообещала Армении 50 млн евро на фоне ограничений РФ

Москва4 июн Вести.Европейский союз готовит пакет финансовой помощи Армении в размере свыше 50 миллионов евро из-за "экономического давления" на Ереван со стороны России. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба ЕК.

Она также назвала действия РФ "экономическим принуждением", добавив, что Москва "вводит экспортные ограничения на армянскую продукцию, используя экономические отношения для политического давления".

В публикации отмечается, что Евросоюз подготовил новый пакет поддержки Армении, который предусматривает экстренное выделение более 50 миллионов евро и упрощение условий торговли для ряда армянских товаров, в частности, сельскохозяйственной продукции.

В рамках адресной помощи наиболее пострадавшим отраслям ЕС окажет содействие цветоводству: уже завтра в Латвию прибудет первая партия из 10 тысяч цветов, выращенных в Армении, для реализации на местном рынке.

Как заверила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС продолжит работу по установлению деловых связей между предприятиями и будет выполнять обязательства, согласованные на недавнем саммите в Ереване.

Ранее эксперт рассказал о последствиях ухудшения торговых отношений Армении и РФ.