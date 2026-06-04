Москва4 июнВести.Европейский союз готовит пакет финансовой помощи Армении в размере свыше 50 миллионов евро из-за "экономического давления" на Ереван со стороны России. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба ЕК.
Она также назвала действия РФ "экономическим принуждением", добавив, что Москва "вводит экспортные ограничения на армянскую продукцию, используя экономические отношения для политического давления".
В публикации отмечается, что Евросоюз подготовил новый пакет поддержки Армении, который предусматривает экстренное выделение более 50 миллионов евро и упрощение условий торговли для ряда армянских товаров, в частности, сельскохозяйственной продукции.
В рамках адресной помощи наиболее пострадавшим отраслям ЕС окажет содействие цветоводству: уже завтра в Латвию прибудет первая партия из 10 тысяч цветов, выращенных в Армении, для реализации на местном рынке.
Как заверила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС продолжит работу по установлению деловых связей между предприятиями и будет выполнять обязательства, согласованные на недавнем саммите в Ереване.
Ранее эксперт рассказал о последствиях ухудшения торговых отношений Армении и РФ.