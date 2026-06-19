Москва19 июнВести.Европейская комиссия сообщила о выделении Армении €34 млн для смягчения последствий торговых ограничений, введенных Россией.
Об этом сообщила пресс-служба делегации ЕС в Армении, которую цитирует ТАСС.
Уточняется, что помощь ЕС является только первым траншем.
Европейская комиссия сегодня выделила Армении €34 млн для смягчения последствий торговых ограничений России для частного сектораговорится в заявлении
Ранее стало известно, что денежные переводы из России в Армению по итогам 2025 года достигли $3,9 млрд, что составляет восьмую часть ВВП страны.