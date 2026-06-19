Еврокомиссия поддержала бюджет Армении на €34 млн после ввода санкций Россией

ЕК выделила Армении €34 млн на фоне российских санкций Еврокомиссия поддержала бюджет Армении на €34 млн после ввода санкций Россией

Москва19 июн Вести.Европейская комиссия сообщила о выделении Армении €34 млн для смягчения последствий торговых ограничений, введенных Россией.

Об этом сообщила пресс-служба делегации ЕС в Армении, которую цитирует ТАСС.

Уточняется, что помощь ЕС является только первым траншем.

Европейская комиссия сегодня выделила Армении €34 млн для смягчения последствий торговых ограничений России для частного сектора говорится в заявлении

Ранее стало известно, что денежные переводы из России в Армению по итогам 2025 года достигли $3,9 млрд, что составляет восьмую часть ВВП страны.