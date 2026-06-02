Москва2 июнВести.Президент России Владимир Путин уже дал российским военным необходимые поручения после атаки украинских боевиков на колледж в Старобельске. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос ТАСС, имеются ли новые поручения президента военным по итогам совещания по расследованию теракта.
Поручения даны ранеесказал Песков
22 мая ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Здание общежития, где проживали студенты, обрушилось со второго по пятый этаж, 21 человек погиб.
Глава государства назвал атаки киевского режима на Старобельск и Геническ преступлениями против детей.