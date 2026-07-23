Москва23 июлВести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" прокомментировала заявления украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.
Владимир Соловьёв обратил внимание на недавнее заявление Лубинца о том, что 90% мобилизованных на Украине призваны насильно.
Он тем самым стоит на стороне людей. Молодецотреагировала Лантратова
Российский омбудсмен отметила, что ведет активную работу с украинским коллегой по организации обменов и поискам пропавших без вести.