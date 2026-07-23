Лантратова похвалила украинского омбудсмена Лубинца: он стоит на стороне людей

"Он на стороне людей": Лантратова прокомментировала заявления омбудсмена Украины Лантратова похвалила украинского омбудсмена Лубинца: он стоит на стороне людей

Москва23 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" прокомментировала заявления украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Владимир Соловьёв обратил внимание на недавнее заявление Лубинца о том, что 90% мобилизованных на Украине призваны насильно.

Он тем самым стоит на стороне людей. Молодец отреагировала Лантратова

Российский омбудсмен отметила, что ведет активную работу с украинским коллегой по организации обменов и поискам пропавших без вести.