Москва26 апр Вести.Новый доклад МИД РФ о преступлениях киевского режима направлен на международную аудиторию. Об этом посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал в интервью для "Соловьёв LIVE", сообщает ИС "Вести".

Он объяснил, что аудиторией нового доклада МИД должны стать международные организации и площадки.

Он направлен не на российскую аудиторию. То есть это доклад, который должны прочитать на международных площадках. В первую очередь, это Совет Безопасности ООН, это ОБСЕ, это Совет по правам человека, это другие международные организации, на которых поднимается эта тема объяснил дипломат

Он добавил, что целью доклада МИД является разоблачение лжи таких политиков, как глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас, которые говорят, что русское мирное население не гибнет от рук Украины.

Мы вынуждены с одной стороны отбиваться, а с другой стороны вот каким-то образом противодействовать циничным попыткам переворачивать все с ног на голову. В свое время Кая Каллас сказала: русские женщины, дети, старики не гибнут. С ними ничего не происходит, потому что украинские рыцари их не трогают. И вот эта чушь постепенно проникает в тональность выступлений, какие-то доклады, появление там десятков, буквально каких-то псевдоправозащитных организаций, которые продолжают нести эту чушь, что украинская сторона является законопослушной, и она все время выполняет те нормы, которые приняты в международном сообществе. Своим докладом мы доказываем, что это категорически не так. Это полностью перевернутая картинка заявил Мирошник

Ранее Мирошник заявил, что Европа превратилась в самого яростного врага РФ. Он объяснил, что Украина является оружием, которое ЕС использует против России.