Мирошник: европейцы не считали и не будут считать украинцев равными себе

Мирошник: в Европе никогда не воспринимали украинцев как равных Мирошник: европейцы не считали и не будут считать украинцев равными себе

Москва28 апр Вести.Украинцы не понимают, что в Европе никогда не будут воспринимать их как равных. Об этом заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ по военным преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Так, отметил Мирошник, на протяжении веков украинцы стремились к равенству с польской шляхтой, но безуспешно.

Все европейские постановки вопросов, они исходили именно из этого. Никогда они не садились рядом [с украинцами]. На Украине в разные периоды времени, начиная с времен Богдана Хмельницкого, было стремление украинцев стать шляхтой. Не получалось. Отдельным только единицам получалось... Их никто не сажал за единый стол. И у европейцев это пятисотлетняя история... Никогда они не говорили, что вы будете с нами и что вы будете на равных подчеркнул Мирошник

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник выразила мнение, что канцлер Германии Фридрих Мерц сошел с ума, предложив Украине более тесную интеграцию в структуры Евросоюза, что подразумевает в том числе участие Киева в их заседаниях.