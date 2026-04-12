Москва12 апр Вести.Украина вмешивается в венгерскую политику своими грязными башмаками, заявил в эфире "СоловьёвLIVE" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский делал непозволительные вещи в адрес лидера соседнего государства, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Украина своими грязными башмаками полезла в венгерскую политику, начиная от Зеленского, который [делал] вещи, непозволительные для лидера государства, хотя бы формального лидера государства, когда начинал угрожать своему соседу, произносить всевозможные скабрезности, заканчивая тем, что там реально группы боевиков болтаются по Венгрии, развозя деньги. Я думаю, что далеко не все каналы еще были вскрыты, потому что люди, которые были использованы для организации протестов, митингов на территории Украины, достаточно серьезно подготовленные, имеющие практический опыт, отправились заниматься тем же самым на территорию Венгрии