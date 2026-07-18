Глава фракции ХДС/ХСС ушел в отставку из-за скандала с суррогатным материнством После скандала глава фракции ХДС/ХСС Шпан уходит в отставку

Москва18 июл Вести.Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йенс Шпан объявил о своей отставке. Он сделал это после того, как рассказал, что стал отцом с помощью суррогатной матери в США. Об этом сообщил телеканал N-tv.

В Германии суррогатное материнство запрещено законом, и Шпан ранее высказывался против отмены этого закона. Однако накануне глава фракции объявил, что стал отцом вместе со своим мужем Даниэлем Функе (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

Я проинформировал председателей партий ХДС и ХСС Фридриха Мерца и Маркуса Зедера о том, что данным письмом в адрес нашей фракции я ухожу в отставку с поста председателя приводит телеканал текст письма Шпана

Источники сообщили N-tv, что канцлер Германии Мерц лично призвал Шпана сложить полномочия.

Ранее сообщалось, что рейтинг фракции ХДС/ХСС упал до 21% и уже отстает по опросам от "Альтернативы для Германии".