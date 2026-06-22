Иран на матч с Бельгией выставил самый возрастной стартовый состав в истории ЧМ

Сборная Ирана выставила самый возрастной состав в истории ЧМ по футболу Иран на матч с Бельгией выставил самый возрастной стартовый состав в истории ЧМ

Москва22 июн Вести.Национальная сборная Ирана по футболу установила исторический рекорд, выставив на матч чемпионата мира 2026 года самый возрастной состав за всю историю проведения турниров. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В рамках второго тура группового этапа во встрече против сборной Бельгии средний возраст футболистов стартового состава иранцев составил 32 года и 181 день. Подавляющее большинство игроков основы уже преодолели 30-летний рубеж.

Согласно статистическим данным, в составе команды оказалось лишь трое футболистов моложе 30 лет: защитник Салех Хардани, нападающий Мохаммад Мохеби и полузащитник Саид Эззатоллахи.

Ранее Сборная Нидерландов по футболу одержала крупную победу над Швецией в матче группового этапа чемпионата мира-2026 со счетом 5:1.