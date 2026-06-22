Москва22 июнВести.Национальная сборная Ирана по футболу установила исторический рекорд, выставив на матч чемпионата мира 2026 года самый возрастной состав за всю историю проведения турниров. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
В рамках второго тура группового этапа во встрече против сборной Бельгии средний возраст футболистов стартового состава иранцев составил 32 года и 181 день. Подавляющее большинство игроков основы уже преодолели 30-летний рубеж.
Согласно статистическим данным, в составе команды оказалось лишь трое футболистов моложе 30 лет: защитник Салех Хардани, нападающий Мохаммад Мохеби и полузащитник Саид Эззатоллахи.
Ранее Сборная Нидерландов по футболу одержала крупную победу над Швецией в матче группового этапа чемпионата мира-2026 со счетом 5:1.