Москва7 июл Вести.Президент США Дональд Трамп напоминает царя Мидаса, только наоборот. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он вспомнил недавние события с отменой красной карточки на чемпионате мира по футболу 2026. Именно благодаря действию главы Белого дома, Бельгия победила.

Благодаря Трампу и отмененной красной карточке Бельгия выдала самый свой яркий матч на чемпионате, победив США. Царь Мидас наоборот выразил свое мнение журналист

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) отменила дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогана на матч 1/8 финала чемпионата мира. Произошло это после звонка из Белого дома президенту организации Джанни Инфантино. Из-за временно приостановленной дисквалификации, Балоган смог выйти на поле в матче против сборной Бельгии. Американский лидер выразил благодарность ФИФА за отмену красной карточки игроку.