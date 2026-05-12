Песков: завершение конфликта на Украине близится, но конкретики пока нет Песков: украинский конфликт близится к завершению

Москва12 мая Вести.Наработки по урегулированию конфликта на Украине свидетельствуют о приближении к его завершению, но точные даты называть пока рано. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится, действительно, завершение. Но говорить в этом контексте о конкретике в данный момент не приходится заявил Песков журналистам

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что украинский конфликт близится к завершению.