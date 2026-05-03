Мирошник: на Украине началась борьба за контроль над ВПК

Мирошник: в Киеве началась борьба за контроль над оборонной отраслью Мирошник: на Украине началась борьба за контроль над ВПК

Москва3 мая Вести.Упоминание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова в разговорах, записанных на пленку Тимуром Миндичем, свидетельствует о начале передела сфер влияния в оборонном секторе Украины, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Публикация новых пленок является точечной операцией на финансовой полянке под названием Украина, отметил Мирошник.

Если во время осеннего вброса отмечено стремление перехватить управление финпотоками в энергетическом секторе, то сейчас речь идет о контроле над самым "вкусным" - над оборонным сектором, где вращаются десятки миллиардов долларов и задействованы лидеры и влиятельные персоны десятков стран - доноров украинского конфликта приводит ТАСС слова Мирошника

Посол отметил, что вброс пленок положил начало новому этапу борьбы за финансовые потоки в Киеве.

Между тем депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом отправить Умерова в отставку.