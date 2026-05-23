Московский фитнес-тренер потерял почти 60 кг веса, пока был в тюрьме в Лаосе

Москва23 мая Вести.Московский фитнес-тренер Игорь Б. возвращается в Россию после полугода заключения в лаосской тюрьме, за время нахождения там он потерял почти 60 килограммов веса, сообщили волонтеры.

Волонтер из Паттайи Светлана Шерстобоева пояснила, что 44-летний россиянин разбил камнем стекло чужого грузовика, после чего был избит палками и задержан полицией.

В тюрьме тренера кормили миской супа на основе свиного жира или куриной кожи, а также небольшими порциями риса, зачастую плохого качества. За время заключения он потерял около 60 килограммов.

Из качка превратился в скелет цитирует Шерстобоеву издание MK.RU

По версии другого волонтера из Вьетнама, из тюрьмы Игоря Б. решили освободить после того, как в соседней камере умер иностранец. Тогда россиянину дали 120 часов, чтобы покинуть Лаос.

Сейчас волонтеры ищут знакомых и учеников тренера, чтобы встретить его в аэропорту и сразу отвезти в больницу из-за его тяжелого состояния.

