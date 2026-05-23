Москва23 маяВести.Московский фитнес-тренер Игорь Б. возвращается в Россию после полугода заключения в лаосской тюрьме, за время нахождения там он потерял почти 60 килограммов веса, сообщили волонтеры.
Волонтер из Паттайи Светлана Шерстобоева пояснила, что 44-летний россиянин разбил камнем стекло чужого грузовика, после чего был избит палками и задержан полицией.
В тюрьме тренера кормили миской супа на основе свиного жира или куриной кожи, а также небольшими порциями риса, зачастую плохого качества. За время заключения он потерял около 60 килограммов.
Из качка превратился в скелетцитирует Шерстобоеву издание MK.RU
По версии другого волонтера из Вьетнама, из тюрьмы Игоря Б. решили освободить после того, как в соседней камере умер иностранец. Тогда россиянину дали 120 часов, чтобы покинуть Лаос.
Сейчас волонтеры ищут знакомых и учеников тренера, чтобы встретить его в аэропорту и сразу отвезти в больницу из-за его тяжелого состояния.
Ранее Telegram-канал Mash заявил, что полиция Таиланда разыскивает двух россиянок по обвинению в мошенничестве. Им грозит до 3 лет тюрьмы.