Москва19 маяВести.Пост заместителя председателя правительства Ивановской области занял кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Павел Емельянов. Об этом говорится в Telegram-канале программы.
Павел Емельянов имеет медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медаль "За отвагу". В июне 2025 года он стал одним из 85 участников второго потока "Времени героев" и проходил стажировку в Ивановской области.
Его наставник, губернатор Станислав Воскресенский предложил Емельянову войти в команду региона. В новой должности он будет курировать управление региональной безопасности.
Ранее новые должности заняли более 90 участников "Времени героев".