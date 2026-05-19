Зампредом правительства Ивановской области стал участник "Времени героев"

Москва19 мая Вести.Пост заместителя председателя правительства Ивановской области занял кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Павел Емельянов. Об этом говорится в Telegram-канале программы.

Павел Емельянов имеет медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медаль "За отвагу". В июне 2025 года он стал одним из 85 участников второго потока "Времени героев" и проходил стажировку в Ивановской области.

Его наставник, губернатор Станислав Воскресенский предложил Емельянову войти в команду региона. В новой должности он будет курировать управление региональной безопасности.

Ранее новые должности заняли более 90 участников "Времени героев".