Москва2 июнВести.Должность советника министра культуры Российской Федерации занял Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Илья Споняков. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.
Сохранение и приумножение культурного наследия страны, бережная передача его подрастающему поколению - главные принципы работы министерстваприводятся слова Спонякова
Вместе с коллегами он планирует активно работать в направлениях просвещения и развития молодежи, привлечения участников СВО к сохранению исторической правды и культурного кода нашей страны.
Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, наши сегодняшние герои - участники СВО - делом доказывают свою преданность стране, готовность все сделать для сохранения и защиты государственности, традиционных культурных ценностей.
Назначение Ильи Спонякова советником министра культуры России - это заслуженный результат и новый важный этап в его карьерепрокомментировал назначение Спонякова его наставник на программе "Время героев", ректор Президентской академии Алексей Комиссаров
Илья Дмитриевич Споняков родился в 1997 году. Имеет звание Героя Российской Федерации, орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медаль "За отвагу".
В июне 2025 года Споняков стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев". Она реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с Президентской платформой "Россия - страна возможностей".