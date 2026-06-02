Советником министра культуры РФ стал участник программы "Время героев" На должность советника министра культуры РФ назначен Герой России Илья Споняков

Москва2 июн Вести.Должность советника министра культуры Российской Федерации занял Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Илья Споняков. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

Сохранение и приумножение культурного наследия страны, бережная передача его подрастающему поколению - главные принципы работы министерства приводятся слова Спонякова

Вместе с коллегами он планирует активно работать в направлениях просвещения и развития молодежи, привлечения участников СВО к сохранению исторической правды и культурного кода нашей страны.

Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, наши сегодняшние герои - участники СВО - делом доказывают свою преданность стране, готовность все сделать для сохранения и защиты государственности, традиционных культурных ценностей.

Назначение Ильи Спонякова советником министра культуры России - это заслуженный результат и новый важный этап в его карьере прокомментировал назначение Спонякова его наставник на программе "Время героев", ректор Президентской академии Алексей Комиссаров

Илья Дмитриевич Споняков родился в 1997 году. Имеет звание Героя Российской Федерации, орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медаль "За отвагу".

В июне 2025 года Споняков стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев". Она реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с Президентской платформой "Россия - страна возможностей".