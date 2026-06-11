Выплаты за поврежденные авто в Белгородской области вернут до конца лета Шуваев: выплаты за пострадавшие от атак ВСУ машины возобновят до конца лета

Москва11 июн Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев пообещал возобновить выплаты гражданам за поврежденные автомобили до конца лета. Об этом он заявил в интервью ГТРК "Белгород".

Шуваев отметил, что вопрос с компенсациями уже урегулирован на федеральном уровне. По его словам, деньги поступят в регион до конца июня, после чего выплаты по всем пострадавшим автомобилям и любому другому транспорту будут полностью возобновлены.

Мы решили это все на федеральном уровне. Федеральный центр нам в этом помогает. Средства в ближайшее время, до конца июня, придут. Мы обязательно возобновим полностью выплату по всем пострадавшим автомобилям, любому автотранспорту сказал Александр Шуваев

Выплаты были приостановлены несколько месяцев назад. Этот вопрос, по словам врио губернатора, один из самых острых - он видит обращения граждан в своих соцсетях. Теперь компенсации пообещали вернуть.