Москва30 маяВести.С вечера 30 мая в Белгороде будет включено городское уличное освещение и возобновлено стабильное предоставление услуг мобильного интернета. Такое распоряжение дал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
Решение было принято после совещания оперативного штаба, участники которого оценили текущую обстановку в городе и области.
Продолжаем работать над обеспечением комфортных условий для жизни наших земляковнаписал Шуваев в мессенджере MAX
Врио губернатора пояснил, что в районах и муниципалитетах Белгородской области решение о включении света и связи будут принимать главы с учетом оперативной обстановки.