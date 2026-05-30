В Белгород возвращаются уличное освещение и мобильный интернет

Москва30 мая Вести.С вечера 30 мая в Белгороде будет включено городское уличное освещение и возобновлено стабильное предоставление услуг мобильного интернета. Такое распоряжение дал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Решение было принято после совещания оперативного штаба, участники которого оценили текущую обстановку в городе и области.

Продолжаем работать над обеспечением комфортных условий для жизни наших земляков написал Шуваев в мессенджере MAX

Врио губернатора пояснил, что в районах и муниципалитетах Белгородской области решение о включении света и связи будут принимать главы с учетом оперативной обстановки.