Шуваев: состояние пострадавших при атаке БПЛА на Белгородскую область стабильное Врио губернатора Белгородской области рассказал о состоянии раненых детей

Москва18 мая Вести.Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал в Telegram-канале о состоянии детей, получивших ранения при атаке БПЛА на регион. По его словам, все мальчики и девочки стабильны, им оказывают всю необходимую помощь.

Навестил сегодня пострадавших детей, которые проходят лечение в детской областной клинической больнице. Сейчас здесь находятся 6 пациентов, поступивших с минно-взрывными травмами разной степени тяжести, двое из них — накануне написал Шуваев

Он уточнил, что пятеро детей получили осколочные ранения, еще одна девочка восстанавливается после баротравмы – при взрыве у нее оказались повреждены органы слуха.

Поговорил с врачами. Все дети — в стабильном состоянии, им оказывают всю необходимую помощь, перевода в Москву не требуется отметил врио губернатора

Он также рассказал, что некоторых детей уже готовят к выписке с дальнейшей реабилитацией.