В Белгородской области возобновили выплаты за поврежденные ВСУ машины

Возобновлены выплаты за поврежденные ВСУ автомобили в Белгородской области В Белгородской области возобновили выплаты за поврежденные ВСУ машины

Москва22 июл Вести.В Белгородской области возобновлена выплата компенсаций за автомобили, поврежденные в результате атак ВСУ, сообщил в MAX врио губернатора региона Александр Шуваев.

Ранее они были приостановлены из-за исчерпания средств в региональном внебюджетном фонде.

По поручению главы субъекта был создан новый фонд, где аккумулируются средства от крупного социального ответственного бизнеса.

На сегодняшний день выплаты уже начались. Компенсации получили владельцы 38 автомобилей на общую сумму порядка 5 млн рублей говорится в заявлении

Кроме того, во всех муниципалитетах Белгородской области ведется актуализация списков тех, кто ожидает выплат. Контролировать предоставление и расход средств будут члены специально созданной рабочей группы.