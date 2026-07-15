В Белгородской области после ударов ВСУ повреждены 8 домов и 13 автомобилей

В Белгородской области после атаки ВСУ повреждены 8 домов и 13 автомобилей В Белгородской области после ударов ВСУ повреждены 8 домов и 13 автомобилей

Москва15 июл Вести.Украинские боевики нанесли новые удары по Белгородской области, в результате вражеской агрессии никто не пострадал, однако зафиксирован ряд повреждений. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В селе Никольское в результате артиллерийского обстрела в 6 частных домах разбиты окна, повреждены крыши, фасады, заборы и линия электропередачи. Кроме того, загорелась сухая трава… — возгорание ликвидировано говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

В поселке Пролетарский FPV-дрон сдетонировал на парковке — повреждены 9 авто, в поселке Ракитное — 4 грузовика, в Шебекине — трактор, частный и многоквартирный дома; в селе Белянка — объект инфраструктуры; в поселке Быценков — автомобиль.

Информация о последствиях уточняется.