В Белгородской области нанесен ущерб домам и машинам после атаки ВСУ

Москва22 мая Вести.Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область. В пятницу после новых ударов был нанесен ущерб домам и автомобилям местных жителей, сообщает оперативный штаб региона.

В частности, в селе Казинка Валуйского округа была уничтожена машина. Аналогичное произошло и в селе Погремец.

Также известно о повреждениях машины УАЗ, прицепов грузовиков, надворной постройки, крыши, окон, кровли, фасадов домов, забора, а также автобуса.

Информация о других последствиях продолжает актуализироваться.