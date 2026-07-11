Москва11 июлВести.В Белгородском округе ударами украинских БПЛА были повреждены объект инфраструктуры, квартира в многоэтажке, легковой и грузовой автомобили и микроавтобус. Один из беспилотников уничтожил "Газель". О последствиях атаки пишет оперштаб Белгородской области в MAX.
Также сообщается о том, что в селе Бочковка при детонации дрона загорелось производственное помещение предприятия. Сейчас возгорание ликвидировано.
В поселке Политотдельский от атаки FPV-дрона получил повреждения микроавтобус. В результате удара второго дрона сгорела "Газель"говорится в сообщении оперштаба
Помимо этого, беспилотники ВСУ повредили оборудование коммерческого объекта и частный дом в Шебекине. В Ракитянском округе из-за атак пострадали несколько автомобилей, два гаража, забор частного дома и инфраструктурный объект.
FPV-дрон пробил крышу, разбил стекла и повредил внутреннюю отделку частного дома в Грайворонском округе. В Валуйском округе беспилотник взорвался в воздухе, из-за чего было посечено остекление дома.
В поселке Красная Яруга при атаке дрона был поврежден припаркованый автомобиль.
Никто не пострадал в результате атак.