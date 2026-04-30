Новые правила оформления вейпов: фрукты и игрушки теперь под запретом

В России ввели новый ГОСТ на вейпы: с упаковок исчезнут фрукты и мультгерои Новые правила оформления вейпов: фрукты и игрушки теперь под запретом

Москва30 апр Вести.На упаковках электронных систем доставки никотина (вейпов) запретили изображать фрукты, игрушки, персонажей мультфильмов и любые другие элементы, которые могут привлекать внимание детей. О новых требованиях ГОСТа в интервью RT рассказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Продавцы вейпов этим пользовались, поэтому искусно встраивали в оформление этих упаковок то, что привлекало внимание. Даже какие-то игры размещали на вейпах. Теперь всё это запрещено пояснил депутат

Согласно новым правилам, упаковки электронных сигарет станут "безликими и некрасивыми", а на каждом изделии появится крупная предупреждающая надпись о вреде курения. Продукция, не соответствующая государственному стандарту, будет подлежать изъятию.