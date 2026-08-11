Москва11 авг Вести.Страны Персидского залива готовы принять возможность постоянного контроля Ирана над судоходством в Ормузском проливе.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Противникам Ирана в Персидском заливе не нравится рассматриваемая сейчас сделка по открытию водного пути, которая формализует иранский контроль за прибывающими судами. Однако представители стран Персидского залива заявили, что регион считает это соглашение предпочтительнее дальнейших военных действий между США и Ираном, которые поставят под угрозу энергетическую инфраструктуру арабских государств сказано в публикации

Официальные лица стран Персидского залива, как отмечается в статье, уже смирились с тем, что любая сделка с Ираном "сохранит в силе его ракетную программу" и поддержку вооруженных группировок в странах региона, которые представляют собой главную угрозу их безопасности.

Таким образом, на данный момент у нас нет другого выбора, кроме как в определенной степени уступить требованиям Ирана рассказал источник газете

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр заявил, что Иран не разблокирует Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят ряд условий.

В качестве условий открытия пролива Тегеран назвал окончание боевых действий против Ирана и его союзников, снятие санкций и морской блокады, вывод американских войск из соседних с Исламской Республикой регионов, а также выплату компенсации за причиненный в ходе войны ущерб.

До этого Иран и Оман пришли к соглашению о полном открытии судоходства в Ормузском проливе. Договоренность действует в течение 60 дней. Соглашение дает Тегерану контроль над судами, следующими в Персидский залив, и это одна из наиболее значительных уступок в пользу Ирана.