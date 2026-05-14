Москва14 маяВести.Некоторые страны были вынуждены присоединиться к американо-бахрейнскому проекту резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по Ормузскому проливу из-за давления со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщило постоянное представительство Исламской Республики Иран (ИРИ) при всемирной организации.
В постпредстве подчеркнули, что "никакое число принудительных соавторов" проекта не легитимизирует противоправные действия Вашингтона против Тегерана.
Все знают, что многие члены [ООН] присоединились к проекту резолюции под политическим давлением, принуждением и из-за угрозговорится в сообщении постпредства в соцсети X
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи раскритиковал американский проект резолюции СБ ООН по Ормузу. Он подчеркнул, что ситуация в проливе стабилизируется, когда конфликт окончательно завершится.