Постпредство ИРИ: часть стран поддержала резолюцию по Ормузу под давлением США

Иран обвинил США в давлении на страны ООН из-за проекта резолюции по Ормузу Постпредство ИРИ: часть стран поддержала резолюцию по Ормузу под давлением США

Москва14 мая Вести.Некоторые страны были вынуждены присоединиться к американо-бахрейнскому проекту резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по Ормузскому проливу из-за давления со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщило постоянное представительство Исламской Республики Иран (ИРИ) при всемирной организации.

В постпредстве подчеркнули, что "никакое число принудительных соавторов" проекта не легитимизирует противоправные действия Вашингтона против Тегерана.

Все знают, что многие члены [ООН] присоединились к проекту резолюции под политическим давлением, принуждением и из-за угроз говорится в сообщении постпредства в соцсети X

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи раскритиковал американский проект резолюции СБ ООН по Ормузу. Он подчеркнул, что ситуация в проливе стабилизируется, когда конфликт окончательно завершится.