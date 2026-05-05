Рубио: США изменили свой проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу Рубио: США внесли поправки в свой проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

Москва5 мая Вести.Администрация США внесла поправки в свой проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросу безопасности судоходства в Ормузском проливе, однако США не знают, поддержит ли этот проект Россия и Китай, заявил госсекретарь США, помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме.

Думаю, никто не хочет, чтобы его [проект] заветировали вновь. И мы внесли небольшие поправки в текст отметил Рубио

Между тем СБ ООН не принял ранее проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая.