Рубио не уверен, что Россия поддержит резолюцию Совбеза ООН по Ормузу Рубио призвал РФ и Китай поддержать резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу

Москва6 мая Вести.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает, поддержит ли Россия американский проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу. Об этом он сказал журналистам на брифинге в Белом доме.

Уточняется, что США переработали текст резолюции. По словам Госсекретаря, обновленный проект "не является очень сложным".

Я не знаю, избежит ли она [резолюция] вето или нет… Я думаю, это настоящая проверка для ООН как для структуры, которая может решать мировые проблемы сказал Рубио

Ранее Совбез ООН не принял предшествующий проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая.