Москва6 маяВести.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает, поддержит ли Россия американский проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу. Об этом он сказал журналистам на брифинге в Белом доме.
Уточняется, что США переработали текст резолюции. По словам Госсекретаря, обновленный проект "не является очень сложным".
Я не знаю, избежит ли она [резолюция] вето или нет… Я думаю, это настоящая проверка для ООН как для структуры, которая может решать мировые проблемысказал Рубио
Ранее Совбез ООН не принял предшествующий проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая.