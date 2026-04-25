Бывший шеф ЦРУ сформулировал три урока из конфликта США и Ирана Экс-глава ЦРУ выделил три урока войны США с Ираном

Москва25 апр Вести.Война США против Ирана и связанный с ней ближневосточный конфликт дали Вашингтону три ключевых урока. Такое мнение выразил бывший директор ЦРУ Уильям Бернс в колонке для The New York Times от 24 апреля.

Три важных урока, извлеченных из последних восьми недель, могут помочь [президенту США Дональду] Трампу спасти интересы Америки говорится в материале

Бернс отметил, что в войне с Ираном, начатой, по его мнению, по выбору Трампа, американский лидер не учел прошлые ошибки и допустил новые. По словам экс-главы ЦРУ, Трамп полагал, что удары и ликвидация отдельных фигур приведут к смене режима, и спутал тактические успехи с продуманной стратегией.

Первым уроком Бернс назвал то, что сложные внешнеполитические задачи требуют времени и терпения, а ставка на "обезглавливание" руководства лишь создает иллюзию быстрого решения.

Второй урок, по его словам, состоит в том, что военная сила не может заменить использование всего арсенала инструментов нацбезопасности, включая дипломатию и качественную разведку.

Третий урок, как считает Бернс, заключается в том, что практика "стрижки травы" - применение грубой силы против непосредственных угроз без долгосрочного плана - в итоге усугубляет ситуацию: иранское руководство было ослаблено, но сохранилось и укрепило свои позиции.

Ранее Трамп заявлял о том, что Иран готовит свой вариант договоренностей для переговоров с США, чтобы пойти навстречу требованиям Вашингтона.