Бутягин считает, что Украина продолжит преследовать его Бутягин уверен, что Украина продолжит преследовать его

Москва30 апр Вести.Археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин в комментарии ИС "Вести" заявил, что Украина продолжит его преследовать. Он также отметил, что уголовное дело пока не закрыто.

Я думаю, что Украина все равно охоту продолжит. Ну, то есть, как бы уголовное дело-то не закрыто. Это польская экстрадиция закончена, поэтому ничего не изменилось по большом счету. Но как бы надо заниматься своим делом. Это дело моей жизни, и я не вижу причин его прерывать. Но теперь я буду намного более аккуратен сказал Бутягин

Ранее в эксклюзивном интервью ИС "Вести" он предположил, что идею его задержания подали украинские археологи.