Опубликованы кадры с выданными разведчиками из Молдавии ФСБ России показала кадры с выданными молдавскими разведчиками

Москва28 апр Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео с двумя мужчинами, которые работают на молдавскую разведку. На кадрах их сопровождают к служебному автомобилю.

Собраны данные, подтверждающие их полную принадлежность к разведслужбе Молдавии заявили в ФСБ

Выдача молдавских разведчиков состоялась на границе Польши и Белоруссии и проходила в несколько этапов. Их обменяли на российского археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, а также жену военнослужащего ВС РФ.