Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за содействие в освобождении дипломата

Казахстан сообщил об освобождении задержанного в Польше гражданина республики Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за содействие в освобождении дипломата

Москва2 мая Вести.Власти Казахстана подтвердили освобождение гражданина республики, который ранее был задержан в Польше. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко за помощь в этом вопросе.

Задержанный на территории Польши казахстанец был освобожден 28 апреля, уточнил советник - пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров в своем Telegram-канале. По его словам, освобождение стало возможным благодаря личным усилиям Токаева.

Президент Казахстана, комментируя освобождение гражданина республики, поблагодарил президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко за помощь в этом вопросе.

Как уточнила пресс-служба казахстанского лидера, Токаев выразил Лукашенко искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество во время состоявшегося на днях телефонного разговора.

Глава государства также считает уместным выразить признательность президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата говорится в сообщении

Токаев, как отмечается, также направит письма с благодарностью президенту Польши Каролю Навроцкому и польскому премьеру Дональду Туску.

Как сообщал ранее портал ulysmedia.kz, Польша включила казахстанского дипломата в обмен по формуле "пять на пять" с Белоруссией. Обмен задержанными состоялся на границе Белоруссии и Польши в пункте пропуска "Переров — Беловежа". По данным белорусского агентства БЕЛТА, в операции участвовали Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии и Агентство внешней разведки Польши.