Лукашенко заявил, что не стремится в США ради встречи с Трампом

Москва19 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью RT, что не горит желанием побывать в США и пожать руку главе Белого дома Дональду Трампу.

Неправда, что я прям горю желанием побывать в США и пожать руку Трампу. Скажу откровенно: приятно было бы увидеть этого человека с глазу на глаз и пожать ему руку, но это не самоцель, это не главное. Я ж не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие сказал Лукашенко

Ранее белорусский президент подчеркнул, что не ведет переговоры с США против России и Китая, которые, по его словам, являются друзьями Белоруссии.