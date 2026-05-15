Луговой: о результатах переговоров нужно судить по словам Си и молчанию Трампа

Депутат: о результатах переговоров нужно судить по словам Си и молчанию Трампа Луговой: о результатах переговоров нужно судить по словам Си и молчанию Трампа

Москва15 мая Вести.Обсуждая переговоры в Пекине, важно понимать разницу между дипломатическими подходами президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

В ходе первого дня переговоров не было сделано конкретных заявлений по поду торговой войны. Хотя она серьезно отразилась на товарообороте двух государств, указал он.

Мне кажется, в разговорах между двумя лидерами, между Трампом и Си Цзиньпином, для Си важно то, что он говорит. А в отношении Трампа - неважно, что он говорит, важно то, о чем он молчит. А самые ключевые-то вопросы он вообще не затрагивает - Тайвань обходит стороной, санкционные пошлины, тарифные войны обходит стороной обращает внимание Луговой

Итог первого дня переговоров для американской стороны можно оценить как "негативный", считает он.

Я думаю, главный итог, что особенно было видно во время рукопожатия, - отрицательный. Негативный итог для Трампа заключается в том, что весь мир увидел: доминанта Соединенных Штатов в международных отношениях с Китаем завершена. Потому что Си Цзиньпин встречался на равных сказал Луговой

По его словам, именно Си управлял диалогом, держал "переговорную позицию".

Си Цзиньпин пытался направить [беседу] в правильное русло, как мне кажется, и в отношении "ловушки Фукидида", и Тайваня. Очень хорошая фраза [Си], что не может быть безопасности в регионе при независимости Тайваня. Она вообще многое определяет. Забил очередной гвоздь Трамп в гегемонию Америки на глазах всего мира считает Луговой

Визит президента США Дональда Трампа в Китай носит крайне хаотичный характер, добавил он.

Ранее Си Цзиньпин подчеркнул важность предотвращения "ловушки Фукидида" в отношениях между Китаем и США.