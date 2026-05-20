В МИД Ирана допустили визит Аракчи на заседание Совбеза ООН Аракчи может принять участие в дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке

Москва20 мая Вести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи может посетить Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета Безопасности ООН 26 мая. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в интервью агентству ISNA.

Он уточнил, что окончательное решение об участии Аракчи пока не принято из-за плотного рабочего графика министра.

Учитывая ротационное председательство Китая в Совете Безопасности ООН и его планы провести специальное заседание глав МИД по вопросам международного мира и безопасности, министр иностранных дел нашей страны также был приглашен принять участие в этом заседании сказал Багаи

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее прекратить конфликт на Ближнем Востоке. Он отметил, что его окончание поможет в поставках энергоресурсов.