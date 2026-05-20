Москва20 маяВести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи может посетить Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета Безопасности ООН 26 мая. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в интервью агентству ISNA.
Он уточнил, что окончательное решение об участии Аракчи пока не принято из-за плотного рабочего графика министра.
Учитывая ротационное председательство Китая в Совете Безопасности ООН и его планы провести специальное заседание глав МИД по вопросам международного мира и безопасности, министр иностранных дел нашей страны также был приглашен принять участие в этом заседаниисказал Багаи
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее прекратить конфликт на Ближнем Востоке. Он отметил, что его окончание поможет в поставках энергоресурсов.