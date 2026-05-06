МИД КНР: у Ирана есть законное право мирно использовать ядерную энергию Ван И: Иран имеет законное право мирно использовать ядерную энергию

Москва6 мая Вести.Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил, что Иран имеет полное право на использование ядерной энергии в мирных целях. Его слова приводит агентство Синьхуа.

Аббас Аракчи находится в Пекине с визитом. До этого он посетил Пакистан, Оман и Россию, где обсуждал вопросы, связанные с урегулированием конфликта с США.

Касаемо ядерной проблемы, Китай высоко ценит приверженность Ирана отказу от разработки ядерного оружия, а также признает законное право Ирана на мирное использование ядерной энергии сказал Ван И

Ранее глава китайского МИД заявил, что Пекин готов к содействию, запуску и продвижению переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном.