Москва11 июлВести.Решать проблему с арендой маломерных судов, которыми управляют капитаны без прав, следует комплексно. Об этом ИС "Вести" заявил начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Александр Радько.
По его словам, основная проблема с нарушителями, которые катаются на арендованных судах без прав, заключается в юридических нюансах.
Они грамотно составляют договор аренды, по договору им не передают это судно, а они арендуют его для каких-то целей, необязательно, что они будут на воде находитьсяпояснил он
По мнению инспектора, данный вопрос с нарушителями необходимо решать на межведомственном уровне - с представителями Следственного комитета, МВД и ГИМС.
На данный момент, нарушитель, попавшийся на арендованном водном транспорте, получит штраф, а владелец сможет отбуксировать судно обратно и вновь его отдать в прокат.
В Петербурге уже действует запрет на ночные прогулки на маломерных судах. Официальная цель меры – повышение безопасности судоходства в центре города.
Первый заместитель директора петербургского "Агентства внешнего транспорта" Дмитрий Куклин заявил, что данный запрет является обоснованным.
Многие испытывают судьбу, даже не понимая, какие огни горят на встречных судах, как расходятся суда. В связи с этим был введен запрет на плавание данных типов судов по рекам и каналам Санкт-Петербургаотметил он