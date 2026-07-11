Инспектор назвал ключевую проблему с прокатом катеров без капитана ГИМС: решать проблему с прокатом катеров нужно комплексно

Москва11 июл Вести.Решать проблему с арендой маломерных судов, которыми управляют капитаны без прав, следует комплексно. Об этом ИС "Вести" заявил начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Александр Радько.

По его словам, основная проблема с нарушителями, которые катаются на арендованных судах без прав, заключается в юридических нюансах.

Они грамотно составляют договор аренды, по договору им не передают это судно, а они арендуют его для каких-то целей, необязательно, что они будут на воде находиться пояснил он

По мнению инспектора, данный вопрос с нарушителями необходимо решать на межведомственном уровне - с представителями Следственного комитета, МВД и ГИМС.

На данный момент, нарушитель, попавшийся на арендованном водном транспорте, получит штраф, а владелец сможет отбуксировать судно обратно и вновь его отдать в прокат.

В Петербурге уже действует запрет на ночные прогулки на маломерных судах. Официальная цель меры – повышение безопасности судоходства в центре города.

Первый заместитель директора петербургского "Агентства внешнего транспорта" Дмитрий Куклин заявил, что данный запрет является обоснованным.