В День России природе удастся переписать климатическую летопись Заводченков рассказал о показателях тепла, превышающих уровень 1998 года

Москва12 июн Вести.В Москве в пятницу, 12 июня, будет солнечная погода. Ожидается, что установится температура превышающая показатели 1998 года. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, самыми холодным днями станут понедельник и вторник. Температура воздуха будет на полтора градуса ниже климатической нормы.

В столице в День России - солнечно. И с третьей попытки природе все же удастся переписать климатическую летопись. Температура поднимется до плюс 32 градусов. Значит, более чем на градус будет превышен рекорд 1998 года. Но уже к вечеру в мегаполис станут пробиваться грозовые тучи холодного фронта, и в субботу термометры покажут только плюс 28. А пик похолодания придется на понедельник-вторник, когда воздух в городе остынет до плюс 21 сказал Заводченков

Петербуржцы отпразднуют День России под шум грозовых дождей, добавил синоптик.