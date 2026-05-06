Желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье отменили до утра Гидрометцентр: желтый уровень опасности отменен в Москве до утра 6 мая

Москва6 мая Вести.Желтый уровень погодной опасности приостановил свое действие в Москве и Московской области до утра 6 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе завершил свое действие, но уже в среду, 6 мая, с 09.00 до 21.00 мск он вновь будет объявлен уточнили в Гидрометцентре

Желтый уровень, который предупреждает о возможной опасности метеоявлений, вводился накануне из-за грозы и усиления юго-западного ветра в порывах до 15 м/с.

Наутро ожидаются аналогичные погодные условия.