Москва6 маяВести.Желтый уровень погодной опасности приостановил свое действие в Москве и Московской области до утра 6 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе завершил свое действие, но уже в среду, 6 мая, с 09.00 до 21.00 мск он вновь будет объявленуточнили в Гидрометцентре
Желтый уровень, который предупреждает о возможной опасности метеоявлений, вводился накануне из-за грозы и усиления юго-западного ветра в порывах до 15 м/с.
Наутро ожидаются аналогичные погодные условия.