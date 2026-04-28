Уровень погодной опасности в Москве понизили с оранжевого до желтого

Гидрометцентр: в Москве понизили уровень погодной опасности Уровень погодной опасности в Москве понизили с оранжевого до желтого

Москва28 апр Вести.Уровень погодной опасности на территории Москвы и Подмосковья понижен с оранжевого до желтого, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Действовавший ранее оранжевый погодный уровень с полуночи снят, вместо него действует желтый сказал собеседник агентства

Синоптик пояснил, что желтый уровень связан с сильными порывами ветра и гололедицей. Причиной резкого ухудшения погоды, начавшегося во второй половине дня воскресенья, стало влияние зародившегося в минувшую пятницу над Ботническим заливом циклона. Теперь он двигается на северо-восток.