В Московском регионе отменили введенный из-за жары оранжевый уровень опасности Оранжевый уровень опасности, введенный из-за жары, отменен в Москве и области

Москва23 мая Вести.Оранжевый уровень погодной опасности, действовавший в Москве и Подмосковье в течение пяти дней из-за жары, отменен, сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Там также уточнили, что антициклон, принесший жару в регионы Центральной России, уходит на юго-восток, уступив место прохладному воздуху с севера.

В ночь на 23 мая на фоне кратковременного дождя и местами грозы воздух должен остыть в столице и Подмосковье до +16… +17 градусов. Днем в Московском регионе местами ожидаются грозы и осадки, а столбики термометров покажут +22… +24 градуса в мегаполисе и до +25 градусов по области.