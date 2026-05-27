Ливни затопили Троицкое, Сунжу и Карабулак в Ингушетии, введен режим ЧС

Москва27 мая Вести.В сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали сильные ливни 24-25 мая, которые затопили населенный пункт - местами вода доходила до пояса. Об этом сообщает ИС "Вести" со ссылкой на вице-премьера республики Игоря Антонова.

По информации местных властей, стихия повредила жилье и инфраструктурные объекты. У нескольких семей погиб домашний скот. Кроме Троицкого вода пришла еще в два населенных пункта - Сунжу и Карабулак. Местами уровень воды поднимался до трех метров.

Из Троицкого эвакуированы 75 жителей, в том числе 30 детей.

Пострадало порядка 100 домовладений и придомовых территорий. Созданная комиссия оценит ущерб, нанесенный стихией.