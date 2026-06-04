Депутат Коломейцев предложил ввести 13-ю пенсию в РФ В Госдуме предложили ввести в России 13-ю пенсию

Москва4 июн Вести.Ввести 13-ю пенсию в РФ предложил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ), сообщило РИА Новости.

Введение 13-й пенсии может стать хорошей мерой социальной поддержки людей, которые на самом деле заслуживают самого лучшего. Особенно 13-я пенсия может быть важна для тех, у кого пенсия является единственным или основным источником дохода отметил депутат

По его словам, экономика от этого нововведения тоже выиграет: "пенсионеры все эти деньги отнесут в магазины у дома, чтобы купить еду и другие товары первой необходимости".

Законотворец также подчеркнул, что благодаря такой мере пенсионеры почувствуют заботу государства.