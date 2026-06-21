Москва21 июн Вести.Экс-президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена Белого Орла, но при этом предпочел сохранить российский орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он оценил поступок экс-главы государства как дальновидный, отметив, что Кучма всегда отличался этим качеством.

Бывший украинский президент Леонид Кучма, поучаствовав в модном киевском флешмобе, отказался от польского Ордена Белого орла. А вот от российского Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Кучма никогда не отказывался. И правильно. Леонид Данилович (при всех претензиях к нему) всегда был человеком дальновидным. Умел, как говорится, сегодня смотреть в завтрашний день. Что (как общеизвестно) могут не только лишь все, но мало кто может это делать отметил Богданов

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко также принял решение отказаться от польского ордена Белого орла. Это произошло после того, как аналогичной награды лишили главу киевского режима Владимира Зеленского.