Москва10 маяВести.Член Европейского парламента от Румынии, глава партии "SOS Румыния" Диана Шошоакэ демонстративно разорвала флаг ЕС. Видео акции евродепутат разместила на своем аккаунте в одной из западных соцсетей.
По словам Шошоакэ, Румынии не стоит отмечать день Европы, которая "попирает ногами" ее страну.
Мы должны отмечать не день Европы, а день независимости Румынии. Люди должны знать, что им нужно праздновать: не свинство дня Европы, давайте праздновать свои вещиотметила евродепутат
Кроме того, разрывая флаг ЕС, Шошоакэ пояснила, что хочет получить свою часть Европы – забрать Румынию.
День Европы отмечают 9 мая.
Ранее Шошоакэ пообещала переломать ноги главе киевского режима Владимиру Зеленскому, если тот попытается выступить в румынском парламенте. Она напомнила, что на Украине ущемляют права румын – запрещают говорить на родном языке, молиться и исповедовать православие.