Москва10 маяВести.Член Европейского парламента от Румынии, глава партии "SOS Румыния" Диана Шошоакэ демонстративно разорвала флаг ЕС. Видео акции евродепутат разместила на своем аккаунте в одной из западных соцсетей.

По словам Шошоакэ, Румынии не стоит отмечать день Европы, которая "попирает ногами" ее страну.

Мы должны отмечать не день Европы, а день независимости Румынии. Люди должны знать, что им нужно праздновать: не свинство дня Европы, давайте праздновать свои вещи

отметила евродепутат

Кроме того, разрывая флаг ЕС, Шошоакэ пояснила, что хочет получить свою часть Европы – забрать Румынию.

День Европы отмечают 9 мая.

Ранее Шошоакэ пообещала переломать ноги главе киевского режима Владимиру Зеленскому, если тот попытается выступить в румынском парламенте. Она напомнила, что на Украине ущемляют права румын – запрещают говорить на родном языке, молиться и исповедовать православие.