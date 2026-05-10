Евродепутат от Румынии назвала свинством день Европы

Москва10 мая Вести.Член Европейского парламента от Румынии, глава партии "SOS Румыния" Диана Шошоакэ демонстративно разорвала флаг ЕС. Видео акции евродепутат разместила на своем аккаунте в одной из западных соцсетей.

По словам Шошоакэ, Румынии не стоит отмечать день Европы, которая "попирает ногами" ее страну.

Мы должны отмечать не день Европы, а день независимости Румынии. Люди должны знать, что им нужно праздновать: не свинство дня Европы, давайте праздновать свои вещи отметила евродепутат

Кроме того, разрывая флаг ЕС, Шошоакэ пояснила, что хочет получить свою часть Европы – забрать Румынию.

День Европы отмечают 9 мая.

Ранее Шошоакэ пообещала переломать ноги главе киевского режима Владимиру Зеленскому, если тот попытается выступить в румынском парламенте. Она напомнила, что на Украине ущемляют права румын – запрещают говорить на родном языке, молиться и исповедовать православие.